Chuva dá trégua e Metallica atordoa 68 mil em São Paulo

'O Metallica está aqui para lhes proporcionar uma grande noite', diz Hetfield. Foto: Leonardo Soares/AE

SÃO PAULO - No telão, começou a passar uma cena de um faroeste antológico: O Bom, o Feio e o Mau, de Sergio Leone, um clássico do western spaghetti. A música é de Ennio Morricone. Na cena, o ator Eli Wallach corre à procura de uma sepultura em meio a um cemitério na Guerra Civil americana. Logo, estará frente a frente com dois duelistas: Clint Eastwood e Lee Van Cleef. Os três terão de escolher qual é o seu alvo, num duelo triplo. O cinema se diverte em seu auge.

O show começa com um abalo sísmico, Heavy Metal Thunder, do Saxon, colada a The Ecstasy of Gold, de Ennio Morricone, tocam no telão. A banda começa com Creeping Death. "Estão prontos?", pergunta logo depois o vocalista James Hetfield, em português, para as 68 mil pessoas à sua frente, num Morumbi lotado. Às 21h40, o Metallica, um dos gigantes do heavy metal da atualidade, iniciava o primeiro de dois shows na cidade (o segundo, que acontece neste domingo, parece que foi superestimado, só tinham sido vendidos 40 mil ingressos até a noite de ontem).

A noite é tranquila, até a chuva deu uma trégua - as capas de chuva dos camelôs encalharam. O Metallica é uma montanha russa de parque de diversões. No corpo da guitarra de Kirk Hammett, está escrito "A Noiva de Frankenstein". O baixista Trujillo se arrasta como um neandertal de filme B. "Vocês estão aí em cima?", pergunta Hetfield, enquanto os holofotes iluminam a plateia na geral. O Metallica está aqui para lhes proporcionar uma grande noite, diz o vocalista. Os grandes clássicos da banda estão reservados para o final: Enter Sandman, Motorbreath, Stone Cold Crazy, uma cover do Queen.