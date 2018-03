“Chuck Berry foi o maior letrista e guitarrista do rock”, disse Bruce Springsteen; leia repercussão

Lenda do rock, Chuck Berry morreu neste sábado, 18, na casa onde morava, no Estado norte-americano de Missouri. Ele tinha 90 anos e a causa da morte ainda não foi revelada. A despedida de um ícone desse tamanho para o gênero mexeu com os companheiros de ofício e fãs.

Confira, abaixo, a repercussão após a notícia da morte de Berry:

“Chuck Berry foi o maior guitarrista e mais puro letrista do rock and roll que já viveu”

Bruce Springsteen, no Twitter.

"Estou muito triste. Quero agradecê-lo por toda a música que nos deu de presente. Ele iluminou os anos da minha adolescência, deu vida aos nossos sonhos de nos tornar músicos e de estar no palco"

Mick Jagger, no Twitter.

“Estou muito triste em saber da morte de Chuck Berry - uma grande inspiração. Ele fará falta para todos que amam rock and roll”

Brian Wilson, dos Beach Boys, no Twitter.

“Chuck Berry foi o roqueiro original. Um guitarrista de talento, um talento e tanto ao vivo e um ótimo compositor cujas músicas e letras capturaram a essência da vida adolescente. É justo que ele seja a primeira pessoa a entrar no Hall da Fama do Rock and Roll, já que ele influenciou a todos que empunharam uma guitarra depois dele. Hoje, celebramos a sua vida”

Comunicado do Museu do Hall da Fama do Rock.

“Sua música foi lançada para fora da terra, para o espaço, a bordo da nave NasaVoyager. Descanse em paz, Chuck Berry”

Scott Kelly, astronauta, no Twitter.

“De coração partido com a morte de Chuck Berry. Ele foi indiscutivelmente o rei”

Slash, no Twitter.

“Viva Chuck Berry! Nenhum de nós estaríamos aqui hoje se não fosse por você”

Lenny Kravitz, no Twitter.

“Descanse em paz, Chuck Berry. Sem você, o rock and roll não se tornaria o que é hoje”

Nikki Sixx, do Mötley Crue, no Twitter.

“Obrigado pela sua poesia, pela sua paixão e pela sua potência! Go, Johnny, go!”

Keith Urban, no Twitter.

“O maior letrista do rock morreu aos 90 anos. Descanse em paz, Chuck Berry”

Charlie Daniels, estrela do country, no Twitter.

“Chuck Berry morreu. Isso quebra meu coração, mas chegar aos 90 anos de idade não é nada mal para um roqueiro. Johnny B. Good forever!”

Stephen King, no Twitter.

“Um dos meus heróis, um ícone verdadeiro, uma lenda que acabou de nos deixar. Você era a definição do rock and roll. Um brinde a você”

Rudolf Schenker, guitarrista alemão e fundador da banda Scorpions, no Twitter.

"Apagou-se uma das minhas maiores luzes"

Keith Richards, dos Rolling Stones

"Tudo começou com Chuck Berry. Ele inspirou todos nós. O primeiro álbum que comprei foi 'Live at the Tivoli' e nunca fui o mesmo".

Rod Stewart, cantor

"Muito triste, a morte de Chuck Berry vem com o fim de uma era. Foi um dos melhores e minha inspiração, um verdadeiro personagem, de verdade".

Ronnie Wood, guitarrista dos Rolling Stones

"Quando tinha 10 anos e sonhava todas as noites em me mudar aos Estados Unidos, Chuck Berry era a música de fundo. Abalou o mundo. RIP"

Arnold Schwarzenegger, ator