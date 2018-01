Chuck Berry comemora 80 anos no palco com show nos EUA Na noite desta quarta-feira, ao subir ao palco do Blueberry Hill?s Duck Room de Saint Louis, Missouri (EUA), um antigo garoto problema do rock?n?roll chamado Charles Edward Anderson Berry estará completando 80 anos, juntando-se a outro gênio de uma geração de ouro que se tornou octogenário (o bluesman B.B. King, que faz sua última turnê pelo Brasil no mês que vem). Eles inventaram o rock: Chuck Berry, Bo Diddley, Little Richard e os Kings of Rhythm de Ike Turner. Mas Chuck já veio como a imagem bem-acabada da transgressão, adolescente que passou dois anos num reformatório preso por roubo, operário que estudava para ser cabeleireiro à noite, insolente lúmpen que ousou tocar para multidões e impor um ídolo negro para multidões de garotos brancos seguirem. Chuck Berry já veio algumas vezes ao Brasil, a última em 2002, para um inacreditável show para animar um rodeio, em Jaguariúna, interior de São Paulo. A reportagem falou com ele, na ocasião, no camarim de seu concerto - ele com seu olhar sempre arrogante, vestindo uma jaqueta vinho, calça preta de tecido fino e um boné de capitão de barcaça do Missouri. Ao seu lado, uma loira platinada silenciosa. "Durante 60 anos eu tenho tocado a guitarra elétrica. Eu sou um entertainer, vou fazer a mesma coisa de sempre, não há nada de novo sob o sol", decretou Chuck. Ele cumprimenta as pessoas com a mão direita e bate no ombro do sujeito com a esquerda, lembrando aqueles rituais de hip hop. Contou que gosta de ouvir hoje o que ouve desde sempre: as orquestras de Tommy Dorsey e Glenn Miller, Frank Sinatra, Muddy Waters, Everly Brothers e seu amigo Eric Clapton. Em 1976, Gilberto Gil o homenageou com "Chuck Berry Fields Forever", que fala da gênese do rock. "E assim gerados, a rumba, o mambo, o samba, o rhythm?n?blues/Tornaram-se os ancestrais, os pais do rock and roll/Rock é o nosso tempo, baby/Rock and roll é isso/Chuck Berry fields forever." Rock?n?roll é isso, é Chuck Berry em sua essência, com rostos diferentes e mudanças de abordagem: Iggy Pop e sua blitzkrieg infernal no palco; a atitude marrenta de Liam Gallagher; o estilo corajoso de Joe Strummer de afrontar unanimidades e autoridades; o incêndio existencial de Janis Joplin e Jim Morrison. Segundo disse Brian Wilson, dos Beach Boys, Chuck Berry escreveu "todas as grandes canções e inventou todas as batidas do rock?n?roll". A lista de grandes canções nem é tão extensa: "Roll Over Beethoven, Maybellene, Round and Round, Carol, Brown-Eyed Handsome Man, Back in the USA, Little Queenie, School Days, Sweet Little Sixteen, Johnny B. Goode". Mas, de fato, na fusão pioneira de country, blues, R&B e a batida da guitarra, o jeito especial de um negro tocar o hillbilly branco, Chuck colocou o rock na ordem do dia. Em maio de 1955, durante uma viagem para Chicago, ele conheceu o bluesman Muddy Waters, que o apresentou a Leonard Chess, da Chess Records. Berry deu a Leonard uma fita demo com a música "Ida Red", que o executivo rebatizou de "Maybellene" e enviou para o disc jockey Alan Freed. Tocada, a música se tornou o hit número um da estação. O homem começava a forjar seu mito. Ainda por cima, tinha um timing de palco inigualável. Criou o "duck walk" (o passo de pato), um jeito de solar com a guitarra andando de forma esquisita, lateralmente. Até hoje usa o recurso. A lista de inimizades e barracos de Chuck Berry é longuíssima. Seu discípulo e fã confesso, Keith Richards, não resistiu às gravações de algumas sessões com o mestre. "Ele é uma prostituta às vezes, dá mais dor de cabeça do que (Mick) Jagger", afirmou Richards. John Lennon, que também seguia as pegadas do pato, disse: "Se você quiser dar ao rock?n?roll um outro nome, você deverá chamá-lo de Chuck Berry." Nada menos que perfeito.