Christina Aguilera vai abrir o Grammy

A cantora Christina Aguilera fará o número de abertura da 53ª edição do Grammy, neste domingo, 14, de acordo com o site The Hollywood Reporter. Jennifer Hudson e mais três artistas de gêneros musicais diferentes devem se juntar a ela em um tributo à estrela da soul music Aretha Franklin.

Aretha também é esperada para subir ao palco. Em dezembro, ela esteve internada e realizou uma cirurgia, supostamente para tratar um câncer no pâncreas. A cantora possui 18 prêmios Grammy.

Estão confirmados shows de Lady Gaga, Kate Perry, Eminem, Arcade Fire, Cee Lo Green e Miranda Lambert.

Veja também:

