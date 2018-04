Christina Aguilera se prepara para vir ao Brasil

Christina Aguilera estará no Brasil entre o final de janeiro e o começo de fevereiro. A cantora assinou uma coleção de roupas para a C&A Brasil e estará por aqui durante a São Paulo Fashion Week - que acontece de 28 de janeiro a 2 de fevereiro - para fazer fotos e gravar os comerciais que serão exibidos na TV.

Coincidência ou não, Burlesque, o musical de Aguilera com Cher, tem estreia prevista nos cinemas brasileiros em 11 de fevereiro. Desde de dezembro especula-se que parte do elenco poderia vir ao País para a première. A estreia teria, inclusive, sido adiada por conta das negociações. E Cher também estaria sendo esperada.

O filme marca a estreia de Christina como atriz e o retorno de Cher aos cinemas - o último trabalho havia sida comédia Ligado em Você (2003). Está indicado a três estatuetas do Globo de Ouro, nas categorias Comédia ou Musical e Trilha Sonora, com duas músicas Beyond You e You Haven't Seen the Last of Me.

Procurada pela reportagem, a assessoria da distribuidora de Burlesque não confirmou nem desmentiu a presença das artistas em eventos de promoção do filme.