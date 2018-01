Christina Aguilera poderá gravar disco em espanhol A cantora pop Christina Aguilera admitiu a possibilidade de que seu próximo disco seja em espanhol e "gostaria de trabalhar nesse sentido", revelou neste domingo à Efe em Londres, onde promove seu novo álbum, Back to Basics. "Eu me sinto muito à vontade falando em espanhol", disse a estrela de 25 anos, filha de um equatoriano e de uma irlandesa. O próximo CD poderia ser o segundo da artista em espanhol, depois de Mi reflejo (2000). Ela estuda incluir versões espanholas de canções de Back to Basics. No novo álbum, o terceiro de estúdio, Aguilera flerta com a música dos anos 20, 30 e 40, com um toque de atualidade. "Gosto de me ver fazendo coisas diferentes e tomando novos riscos. Queria voltar ao básico, à música que sempre me inspirou, ao jazz, ao blues, ao soul, mas modernizados e atualizados." Segundo Aguilera, as décadas que inspiraram o CD foram "grandes tempos para a música". Aguilera dedicou Save me from myself ao empresário Jordan Bratman, com quem se casou em novembro. E disse à Efe que não vê problema em conciliar a vida de mulher casada com a condição de símbolo sexual.