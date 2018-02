Christina Aguilera lança disco novo

A cantora, cujos últimos sucessos globais foram "Genie in a Bottle" e "Beautiful" há mais de 10 anos, tenta reobter o status como uma das maiores estrelas mundiais do pop com o novo álbum "Lotus", lançado na terça-feira.

Aguilera, de 31 anos, diz que o título e a mistura de dance-pop, baladas e faixas mais roqueiras refletem as esperanças e as decepções dos últimos anos, quando cancelou em 2010 o tour do álbum "Bionic", se divorciou e observou o fracasso de bilheteria de seu longa de estreia, o musical "Burlesque".

"Lotus representa uma flor inquebrável que suporta o teste do tempo. Não importa a dureza das condições climáticas, ela permanece forte e continua a crescer. (O álbum) é uma homenagem a meus fãs que estiveram aqui comigo durante toda a viagem, e um aceno para mim", afirmou ela.