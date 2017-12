Christina Aguilera lança CD e canta no VMA da MTV Nesta quarta, A MTV confirma que Christina Aguilera vai cantar no fim do mês, na cerimônia de entrega dos prêmios Vídeo Music Awards da MTV, que terá Jennifer López como uma das apresentadoras e Jack Black como mestre-de-cerimônias. Ontem, ela lançou seu CD duplo "Back to Basics", com uma mistura de pop, R&B, funk e jazz, mais a canção "The Right Man" dedicada ao marido Jordan Bratman, segundo divulgou a revista "People". Cada CD segue uma linha diferente. Um é dançante, com um mix de eletrônica, samples, soul e blues e inclui seu sucesso atual "Ain´t No Other Man". O outro, mais instrumental, foi criado em a colaboração da produtora e compositora Linda Perry. A pop star de 25 anos vendeu mais de 25 milhões de discos e emerge, ao lado de Britney Spears, ao topo das artistas pop, considerando-se ainda que Britney anda afastada dos palcos por conta da maternidade. Vídeo Music Awards Além de cantar na festa de entrega do VMA - MTV, Christina disputa com "Ain´t No Other Man" na categoria vídeo do ano e é também uma forte candidata ao prêmio de melhor vídeo pop e melhor coreografia em vídeo, concorrendo ainda na categoria de melhor vídeo feminino. A cerimônia será transmitida ao vivo no dia 31 de agosto do Radio City Music Hall de Nueva York. Entre os artistas que participam da festa estão Beyonce, Panic! at the Disco, T.I., the Killers, Ludacris e Pharrell, The Raconteurs e Justin Timberlake. O programa contará com apresentações de Jessica Simpson, Chris Brown, Fall Out Boy, Rihanna, Jared Leto, Busta Rhymes, Shaun White, Ne-Yo, Missy Elliott, Lil Jon, Nick Lachey e The All-American Rejects, conforme anunciou a MTV.