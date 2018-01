Christina Aguilera ganha réplica no Madame Tussaud A cantora norte-americana Christina Aguilera vai ser imortalizada com uma estátua de cera no lendário museu de Madame Tussaud em Londres. A figura da estrela do pop, de 25 anos, será apresentada no próximo mês, coincidindo com o término de sua turnê pela Grã-Bretanha. A estátua de cera mostra uma Christina Aguilera vestida com roupas e acessórios inspirados nos anos 20 rodeada por espelhos e cortinas sugestivas. Os visitantes do museu poderão ouvir algumas das canções mais famosas de Christina ativando um mecanismo atrás dos espelhos. "A cantora estará vestida com um traje deslumbrante, no estilo clássico, até os pés, e ela apontará um olhar sugestivo aos visitantes. A idéia é manter sua imagem atual de ´loira estonteante´", declarou um porta-voz do museu. A estátua de cera de Aguilera ficará no setor das estrelas musicais mundiais, dentro do museu, que conta ainda com réplicas das cantoras Madonna, Britney Spears e Beyonce. De acordo com a porta-voz da instituição londrina, a estátua de Christina será a única figura de uma estrela pop que será apresentada este ano pelo museu. A loira acaba de lançar seu terceiro álbum, Back to Basics, que subiu ao primeiro posto das listas musicais em 13 países.