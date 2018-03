Christina Aguilera fará novo tributo a Whitney Houston em premiação

A cantora americana Christina Aguilera foi escalada para realizar um novo tributo para Whitney Houston, morta em 2012. A nova apresentação será na premiação American Music Awards, no dia 19 de novembro.

A homenagem vai comemorar os 25 anos do lançamento do filme O Guarda-Costas, estrelado por Whitney e sempre lembrado por sua trilha sonora, que inclui a versão da saudosa cantora para I Will Always Love You, de Dolly Parton. A música será cantada por Christina Aguilera junto a outras canções do filme.

De acordo com o jornal Washington Post, Christina Aguilera afirmou, em nota oficial, que era fã de Houston e que a bondade da veterana com ela no início da sua carreira "será para sempre celebrada". Segundo representantes dos direitos de Houston, a cantora, que morreu aos 48 anos em 2012, admirava Aguilera por ser "uma das maiores vozes que ela apreciava desta geração musical".

Polêmica

Esta não é a primeira vez que Christina Aguilera presta uma homenagem a Whitney Houston na televisão. Em maio de 2016, o programa The Voice dos EUA chegou a gravar um dueto de Aguilera com um holograma de Houston, para a música I Have Nothing. Após o vazamento do vídeo do tributo na internet antes mesmo de ir para a televisão, a família de Whitney pediu o cancelamento da exibição no The Voice, afirmando que não estava satisfeita com o resultado final do holograma.