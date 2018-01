Christina Aguilera dá à luz um menino A cantora Christina Aguilera deu à luz um menino em Los Angeles, afirmou no domingo o selo da cantora. Max Liron Bratman nasceu na noite de sábado. O menino é o primeiro filho de Christina Aguilera, de 27 anos, com o empresário da indústria da música Jordan Bratman, 30 anos, casados há dois anos. A RCA Records informou que mãe e filho passam bem. A cantora, vencedora de prêmios Grammy quatro vezes e famosa por sucessos como "Beautiful" e "Ain't No Other Man", não confirmou até novembro as especulações sobre sua gravidez. Ela teve que cancelar os últimos shows de sua turnê mundial "Back to Basics", programados para Austrália e Nova Zelândia, alegando uma gripe. (Por Dean Goodman)