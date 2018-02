Christina Aguilera aparece sensual em campanha de perfume

Recém-separada, a cantora Christina Aguilera, de 29 anos, lançou uma nova fragrância, Royal Desire. No vídeo gravado para a campanha do perfume na TV, ela aparece com pouca roupa, no melhor estilo Marilyn Monroe. Christina espirra a fragrância sobre o colo enquanto uma voz diz Feel like a queen (sinta-se como uma rainha).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em entrevista à American Magazine Redbook, Aguilera admitiu ter chorado muito após o fim do casamento de cinco anos com o executivo Jordan Bratman. "Ainda bem que tenho minha mãe e um seleto grupo de amigos mais próximos que me dão apoio, e com quem posso contar", disse. Christina e Bratman têm um filho, Max, de 2 anos e 9 meses.