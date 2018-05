Christina Aguilera anuncia primeiro álbum em seis anos e lança nova música

#Liberation

Searching For Maria

Maria

Sick Of Sittin’

Dreamers

Fall In Line ft @ddlovato

Right Moves ft Keida & Shenseea

Like I Do

Deserve

Twice

I Don’t Need It Anymore (Interlude)

Accelerate ft @tydollasign & @2chainz

Pipe

Masochist

Unless It’s With You — Christina Aguilera (@xtina) 3 de maio de 2018