Chris Stapleton brilha em premiação da música country nos EUA

LAS VEGAS - Chris Stapleton, em seu ano de estreia, levou para casa a maior quantidade de prêmios da Academia de Música Country dos Estados Unidos no último domingo, 3, ganhando nas categorias Álbum do Ano com Traveller e Música do Ano com Nobody to Blame.

Antes de atingir o próprio sucesso, o cantor barbudo nascido no Kentucky escreveu ou coescreveu seis faixas número 1 para grandes estrelas do country. Traveller, seu primeiro álbum de estúdio, também ganhou um prêmio Grammy anteriormente neste ano por Melhor Álbum Country.

A premiação da música country realizada em Las Vegas teve início com show do coapresentador Luke Bryan, que apresentou Huntin', Fishin' And Lovin' Every Day. Ele então se juntou a Blake Shelton, com que coapresentou a premiação desde 2013.

Neste ano, Shelton foi substituído por Dierks Bentley. Quando Bentley subiu ao palco com Bryan, Shelton se juntou para dizer "boa sorte hoje".

Eric Church, em apresentação de sua música Record Year, prestou tributo aos músicos que morreram neste ano, incluindo David Bowie, o vocalista Scott Weiland, da banda Stone Temple Pilots, Lemmy, do Motorhead, e Glenn Frey, guitarrista e vocalista do Eagles.