Chris Martin, do Coldplay, faz visita surpresa a jovem em hospital de Barcelona

O líder do Coldplay, Chris Martin, vistou, no sábado, 28, uma jovem de 17 anos no hospital Sant Joan de Déu, em Bascelona, cantou com ela e deixou um convite para que ela fosse ao show da banda naquela mesma noite, acompanhada de sua mãe e do médico.

Carlota foi gratamente surpreendida ao receber em seu quarto a inesperada visita do vocalista do Coldplay, que estava na cidade para duas apresentações. Em uma das imagens compartilhadas por Carlota nas redes sociais, ela aparecia conversando com o cantor no quarto do hospital.

O encontro teve origem numa mensagem compartilhada pela jovens dias atrás no Twitter, dirigida à cantora inglesa Adele em que se lamentava por não poder ir à sua apresentação por estar com uma infecção pulmonar.

Carlota não recebeu nenhuma resposta de Adele, mas poucos dias depois recebeu a visita de Chris Martin. A garota declarou que a partir de então o Coldplay era sua banda preferida.