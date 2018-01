Chris Cornell vai ganhar uma estátua em Seattle

Em entrevista ao Seattle Times, a viúva de Chris Cornell, Vicky Cornell, revelou que planeja construir uma estátua do marido em Seattle. "Ele é um filho de Seattle e vamos trazê-lo para casa e honrá-lo", afirmou ela. A estátua deve demorar sete meses para ficar pronta. Vicky, inclusive, já contatou o escultor Wayne Toth, responsável pela obra de Johnny Ramone em Los Angeles.

O frontman do Soundgarden e do Audioslave se suicidou em um quarto de hotel em Detroit no dia 18 de maio. Chris Cornell tinha três filhos e estava casado com a segunda mulher desde 2004. "Ele nos amava tanto que é difícil imaginar a vida sem esse amor, então estamos nos segurando com o que temos. Não havia nada que ele não fizesse por nós. Se você fosse seu amigo, nem tempo nem distância importavam, ele estaria lá se você precisasse", complementou ele.