Chris Cornell será enterrado nesta sexta-feira em Los Angeles

WASHINGTON - O corpo de Chris Cornell, vocalista das bandas Soundgarden e Audioslave falecido na semana passada, será enterrado nesta sexta-feira no cemitério Hollywood Forever, em Los Angeles, informou a imprensa americana.

Depois de uma cerimônia privada com familiares e amigos seguirá uma homenagem pública para que seus fãs se despeçam dele, a qual está programada para as 15h (horário local, 19h em Brasília).

Cornell, de 52 anos, se suicidou no dia 17 de maio após um show com o Soundgarden em Detroit, no estado de Michigan.

As autoridades o encontraram com uma fita no pescoço no quarto de um hotel de Detroit.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A viúva de Cornell, Vicky Cornell, publicou na quarta-feira uma carta aberta dirigida a seu esposo na Billboard na qual confessou que se sentia "abatida".

"Vivemos os melhores momentos de nossas vidas na última década e sinto, meu doce amor, que não vi o que veio te acontecer naquela noite. Sinto que você estava só, e sei que não era você, meu querido Christopher", expressou a viúva.

Cornell nasceu em Seattle, no estado de Washington, e começou no mundo da música aos sete anos quando se interessou em tocar piano.

Começou sua carreira musical dentro da cena do rock em 1984 com o Soundgarden, banda que teve um papel importante no movimento "grunge" dos anos 90. Em 2001 Cornell se uniu a três ex-membros de Rage Against the Machine para formar o Audioslave.