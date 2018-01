Chris Cornell cometeu suicídio

DETROIT - Chris Cornell, um dos mais respeitados vocalistas contemporâneos do rock and roll, cometeu suicídio nesta quarta-feira, 17, se enforcando um quarto de hotel em Detroit, de acordo com um legista da cidade. Ele tinha 52 anos.

O escritório médico de Wayne County disse que terminou a autópsia preliminar no corpo, mas que "um relatório completo ainda não finalizado". Um porta-voz da polícia disse a jornais locais que o cantor foi encontrado com um faixa em volta do pescoço.

"Ainda não há mais informações", disse o escritório, em nota.