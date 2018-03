Chris Brown prepara lançamento do quinto álbum

"Espero que o álbum mostre crescimento e positividade a todos os meus fãs, e os inspirem a viver a vida ao máximo!!!", disse Brown nesta semana pelo Twitter.

"F.A.M.E.", trabalho anterior dele, lançado em março de 2011, estreou em primeiro lugar na parada Billboard 200, com hits como "Look At Me Now" e "Yeah 3x". No mês passado, o cantor ganhou o Grammy de melhor álbum de R&B, e se apresentou na cerimônia de premiação.

Brown, de 22 anos, tenta relançar sua imagem depois de ter sido preso e confessar uma agressão contra sua então namorada Rihanna, em fevereiro de 2009. Ele foi condenado a cinco anos de prisão com direito a sursis, e já cumpriu metade.

O músico já pediu desculpas pelo incidente, e no mês passado se reconciliou musicalmente com Rihanna, que emprestou sua voz a um remix da canção "Turn Up The Music", enquanto ele participou da quase erótica "Birthday Cake", de Rihanna.

Muitos fãs disseram que Rihanna estava sendo branda demais com seu ex-agressor, mas Brown mantém um público fiel. O clipe de "Turn Up The Music", faixa de trabalho de "Fortune", foi visto mais de 8 milhões de vezes desde o lançamento, em 17 de fevereiro.

"Fortune" será lançado em duas versões, sendo que a de luxo terá faixas bônus e capa para colecionador.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)