Chris Brown e Rihanna gravam dueto romântico, dizem sites Chris Brown e Rihanna estão gravando um dueto - supostamente uma canção de amor -, apesar de o artista ter sido indiciado por agredir a cantora, sua namorada, disseram sites de celebridades na terça-feira. Enquanto os advogados trabalham nos bastidores por um acordo judicial que livraria o músico de 19 anos da cadeia, Brown e Rihanna foram a um estúdio na Grande Los Angeles trabalhar numa canção romântica, disse o site TMZ.com. A música, segundo o site, foi originalmente escrita por Rihanna antes da briga, na véspera do prêmio Grammy, em fevereiro. Mas depois o produtor Polow Da Don achou que a faixa - que fala em superar as dificuldades de um casal - serviria para um bom dueto. As sessões de fim de noite foram "muitíssimo emotivas...e a sensação na sala era puro amor", disse uma fonte não-identificada ao TMZ. Polow Da Don já trabalhou com Brown, e também com cantores como Usher e Fergie. O E! News disse que Brown quer incluir a faixa no seu novo álbum, que sai ainda neste ano. "Eles têm trabalhado juntos", declarou uma fonte do estúdio ao E!. (Reportagem de Jill Serjeant)