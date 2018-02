Chris Brown e Beyoncé dominam prêmio BET; Whitney é homenageada

Beyoncé foi escolhida melhor artista feminina de R&B, e Brown ficou com o troféu de melhor artista masculino. Os rappers Jay-Z e Kanye West levaram o prêmio de melhor grupo, por seu álbum "Watch the Throne".

Mas a grande estrela da noite foi Houston, que morreu em fevereiro na banheira de um hotel de Beverly Hills, num afogamento causado por uso de cocaína e problemas cardíacos.

Mariah Carey, num reluzente vestido dourado, contou histórias engraçadas dos seus encontros com Whitney. "Sinto saudades da minha amiga, sinto saudades de ouvir a voz e a risada dela, mas sempre teremos a música. Sempre teremos a voz pela qual nos apaixonamos, ela inspirou todos nós, sempre teremos a minha amiga Whitney Houston."

A cantora Monica interpretou "I Love the Lord", sucesso de Houston, e Brandy fez um medley de "I'm Your Baby Tonight" e "I Wanna Dance With Somebody".

O irmão da artista, Gary, cantou "Where You Are", e a mãe dela, Cissy, foi aplaudida de pé com uma comovida versão de "Bridge Over Troubled Water". Chaka Khan encerrou o tributo com "I'm Every Woman".

Donna Summer, Dick Clark e Don Cornelius, recentemente falecidos, também receberam homenagens.

O prêmio BET homenageia personalidades negras --músicos, atores e esportistas-- em 20 categorias. A celebração é exibida anualmente pelo canal a cabo homônimo.

Kanye West dominava as indicações (sete), seguido por Beyoncé (seis) e o marido dela, Jay-Z (cinco).

West e Jay-Z levaram também o troféu de clipe do ano, por "Otis".

Brown foi eleito o melhor artista masculino de R&B pelo segundo ano consecutivo, e o rapper Big Sean venceu a prestigiosa categoria de artista revelação. Os rappers Wale e Miguel ganharam o prêmio de melhor colaboração, por "Lotus Flower Bomb".

Nicki Minaj foi a melhor artista feminina de hip-hop, e o comediante Kevin Hart foi eleito melhor ator.