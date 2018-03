Chris Adler não é mais o baterista do Megadeth

Dave Mustaine, vocalista, guitarrista e líder do Megadeth, disse que Chris Adler não é mais o baterista da banda. A informação teria sido dada durante uma entrevista coletiva do músico em Tel Aviv, Israel, no último dia 1º, segundo o Blabbermouth.

"Chris Adler não está com o Megadeth, mas no Lamb of God", afirmou Mustaine, citando a banda de origem do baterista. "Ele foi um cara para o estúdio. Foi o que você pode chamar de contratado para o trabalho. Ele não tem mais nada a ver com a gente", afirmou Mustaine.

Adler, assim como o guitarrista brasileiro Kiko Loureiro, entrou no Megadeth para a produção do disco Dystopia, lançado este ano. Apesar de ser tratado por Mustaine como um “baterista [exclusivamente] de estúdio”, Adler tocou na maior parte dos shows em divulgação do novo álbum, entre janeiro e maio.

Dirk Verbeuren (do Soilwork) se juntou à banda no final de maio para as apresentações do recente álbum. Na ocasião, o Megadeth publicou no Facebook que ele seria “substituto em todos os shows até o retorno de Chris, em 28 de junho”. Segundo as novas declarações, é improvável que o integrante do Lamb of God retorne.

Todavia, Mustaine foi ao Twitter no último domingo, 3, e escreveu: "Nós ainda não anunciamos quem vai ser o novo baterista". O grupo virá ao Brasil para seis shows em agosto. As apresentações serão realizadas em São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília.