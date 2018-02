Chorão era atencioso com equipe de bar na esquina do seu apartamento

O Bar do Juarez, na esquina da Rua Morás, era um dos pontos que Chorão costumava frequentar quando estava no seu apartamento de São Paulo, no bairro Pinheiros. Na tarde desta quarta-feira, 6, a equipe do bar fazia pequenas reformas no local, enquanto acompanhava o movimento em frente ao apartamento do cantor, encontrado morto durante a madrugada.

Os funcionários lembram que Chorão era uma pessoa atenciosa e solícita com todos. Costumava passar lá para tomar uma cerveja e conversar um pouco. "Faz um tempinho que ele não passava aqui. Mas o Chorão sempre foi muito parceiro", disse um deles.