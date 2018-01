'Chocado e de coração partido', diz Mike Shinoda sobre a morte de Chester Bennington

"Chocado e de coração partido, mas é verdade. Um comunicado oficial vai ser divulgado assim que tivermos um" — foi assim que Mike Shinoda, líder do Linkin Park ao lado de Chester Bennington, primeiro se manifestou sobre a morte do colega.

Bennington foi encontrado morto nesta quinta-feira, 20, numa casa em Palos Verdes, na Califórnia. O TMZ afirma que o cantor se matou.

Shinoda e Bennington dividiam as funções de vocalista na maioria das canções do Linkin Park, bem como a composição das canções. O álbum mais recente da banda, One More Light, saiu em maio deste ano.

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one. — Mike Shinoda (@mikeshinoda) 20 de julho de 2017