Chistina Aguilera lança novo álbum em 8 de junho

A cantora americana Christina Aguilera lançará em 8 de junho o álbum "Bionic", que trará colaborações com artistas como Sia, Tricky Stewart, Polow Da Don, Le Tigre, Hill & Switch e Ladytron

O primeiro single do novo trabalho de Aguilera, "Not myself tonight", começará a ser vendido na próxima terça-feira, no site da artista (www.christinaaguilera.com), anunciou nesta sexta, 26, a gravadora Sony.

A cantora disse que, neste álbum, o quarto de sua carreira, trabalhou com compositores e produtores que "admira" e com os quais compartilhou uma "experiência maravilhosa".

"Eles acrescentaram um som único, apresentaram o mundo deles e o combinamos com minha visão, minhas ideias", declarou a artista, que ficou famosa há cerca de dez anos, com o sucesso "Genie in a Bottle".

"Bionic", que foi gravado no estúdio da casa de Aguilera após o nascimento do primeiro filho da cantora, mistura gêneros e estilos, e traz até uma balada ("Lift me up") escrita e produzida por Linda Perry, do extinto 4 Non Blondes