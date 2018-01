Chinelo de Paul McCartney vai a leilão no site eBay Um chinelo - não um par - que pertenceu ao ex-Beatle Paul McCartney será colocado a leilão no site eBay, por um preço base de US$ 1.300 dólares. O chinelo preto com detalhes vermelhos é uma criação da grife Merrell, segundo escreveu hoje o tablóide inglês The Sun. O calçado foi doado por McCartney à organização humanitária Mines Advisory Group (MAG), que trabalha em projetos de combate às minas terrestres. A venda do chinelo de McCartney faz parte da campanha beneficente Give Landmines The Boot, que leiloará sapatos de algumas celebridades. Objetos pessoais do ex-Beatle John Lennon também foram colocados a leilão, nesta última segunda-feira. Entre eles, um caderno escolar com desenhos - com o título "My Anthology" (Minha Antologia), descreve a personalidade do que seria mais tarde uma das maiores estrelas da música britânica - e seu diário de viagem durante uma travessia de Nova York às Bermudas, em 1980.