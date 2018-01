Chico e Miúcha gravam juntos <i>Chansong</i>, de Tom No próximo disco de Miúcha, ela e Chico Buarque vão gravar Chansong, a música com letra em inglês e francês em que Tom Jobim contava a confusão do guarda da imigração americana, que pensava que Joe Bean (Zé Feijão, em inglês) era a forma que os íntimos tratavam o compositor. A música será incluída na trilha da novela Paraíso Tropical, de Gilberto Braga, que tem Copacabana como cenário e estréia em 5 de março, quando também deve ser lançado o disco novo de Miúcha. Nele, ela canta canções de Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Chico Buarque. Há um ano, ela vem cantando esse trio carioca em seus shows.