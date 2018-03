Chico, Céu, Moacir Santos: é o Brasil no Grammy Latino Foi anunciada na terça-feira a lista do 7.º Prêmio Grammy Latino, que será entregue no dia 2 de novembro em festa no Madison Square Garden, em Nova York. A cantora colombiana Shakira domina as indicações, concorrendo a cinco prêmios: gravação do ano, canção do ano e melhor vídeo por "La Tortura", e também álbum do ano e melhor cantora pop por "Fijación Oral Vol. 1". Entre os principais prêmios, concorrem 11 brasileiros. Sergio Mendes, por seu registro com o grupo de hip-hop americano Black Eyed Peas da canção "Mas Que Nada", disputa o prêmio de gravação do ano. A cantora paulistana Céu disputa o prêmio de revelação com o disco "Céu" (selo Ambulante). Seus concorrentes são Calle 13, Inês Gaiume, Lena e Pamela. Curioso embate ´praieiro´ será travado na categoria cantor/compositor: Chico Buarque, com "Carioca", disputa com Ivan Lins, pelo álbum "Acariocando" - os outros concorrentes são Leon Gieco, Joaquín Sabina e Pablo Milanés. O maestro Moacir Santos, morto no dia 6 de agosto deste ano, aos 80 anos, tem seu disco "Choros & Alegrias" (produção de Mário Adnet e Zé Nogueira) concorrendo na categoria instrumental, ao lado da também brasileira Banda Mantiqueira e dos honoráveis Paquito D´Rivera, Bebo Valdés e Luis Salinas. Na categoria jazz latino, outros dois brasileiros emparelham seus trabalhos: Ed Motta, com o disco "Aystelum", e Jovino Santos Neto, com "Roda Carioca" (os outros que disputam são Eddie Palmieri, Gonzalo Rubalcaba e Dave Valentin). A categoria álbum fnfantil latino estão os discos de Xuxa e Adriana Calcanhoto. ´As indicações deste ano verdadeiramente refletem a dinâmica e vibrante comunidade de fazedores de música, incluindo artistas, produtores, engenheiros, compositores e todo mundo envolvido no processo criativo´, disse Gabriel Albaroa, presidente da Academia Latina. A cantora Maria Rita, que foi a grande representante do Brasil no Grammy Latino no ano passado, em Los Angeles, este ano está restrita à língua portuguesa. Ela concorre em melhor álbum de MPB com Ana Carolina e Seu Jorge, João Bosco, Jane Duboc e Simone. A música de Gilberto Gil para a Copa do Mundo da Alemanha, "Balé de Berlim", está indicada na categoria melhor canção brasileira. Paralamas, Barão Vermelho, Charlie Brown, O Rappa e Nando Reis disputam o título de a melhor banda de rock do País. Jota Quest, Los Hermanos, Margareth Menezes, Marisa Monte, Sergio Mendes, Sandy e Júnior e Ivete Sangalo disputam por melhor álbum pop nacional. Surpresa também é a cantora gospel carioca Aline Barros, ex-garota propaganda das campanhas de Anthony Garotinho, que conseguiu duas indicações: disputa na categoria melhor álbum de música cristã latino, e também na mesma categoria para artistas que cantam em português.