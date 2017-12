Chico Buarque vai fazer oito shows extras Após sete anos longe dos palcos, o cantor e compositor Chico Buarque inicia temporada de shows da turnê "Carioca" na quarta-feira, às 21h30, no Tom Brasil, com ingressos completamente esgotados para as quatro semanas de show. Mas o cantor anuncia nesta segunda-feira que fará mais oito shows extras entre os dias 5 e 15 de outubro, sempre de quinta a domingo. Os ingressos começarão a ser vendidos nesta sexta. Depois segue para sete cidades: Campinas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Salvador, até junho de 2007. O roteiro do show prioriza as 12 músicas do CD homônimo, lançado em maio pela Biscoito Fino, mas terá 29 canções selecionadas pelo próprio Chico e por seu co-roteirista e produtor Vinícius França. O show começa com "Voltei a Cantar", de Lamartine Babo. A proposta é enaltecer o Rio de Janeiro, como cartão postal ou na real do subúrbio, em canções como "Renata Maria", "Bolero Blues", "Leve", "Já Passou" e "Futuros Amantes". O cinema é homenageado em canções como "As Atrizes" e "Ela Faz Cinema" ou músicas compostas para trilhas sonoras, como "Porque Era Ela, Porque Era Eu", de "A Máquina" de João Falcão, "Palavra de Mulher" de "Ópera do Malandro", dirigido por Ruy Guerra, e em três canções para filmes de Cacá Diegues: "Sempre", tema do inédito "O Maior Amor do Mundo"; "Bye, Bye Brasil", feita para o filme homônimo de 1979, e "Mambembe" de "Quando o Carnaval Chegar" (1972). A parceria entre Chico e Edu Lobo aparece nas músicas da trilha do balé "O Grande Circo Mítico" (1982), "A História de Lily Braun", "A Bela e a Fera" e "Na Carreira" e do espetáculo teatral "Cambaio" (2001), "Ode aos Ratos". Chico divide o palco com Bia Paes Leme, cantando "Imagina" e com o baterista Wilson das Neves em "Grande Hotel", que compuseram em parceria. O CD tem direção musical e arranjos do maestro Luiz Cláudio Ramos, parceiro de Chico desde a década de 70, e que também responde pelo espetáculo e toca violão na banda, composta por João Rebouças (piano), Bia Paes Leme (teclados), Wilson das Neves (bateria), Chico Batera (percussão), Jorge Helder (contrabaixo) e Marcelo Bernardes (flauta e sopros). Serviço Estréia dia 30 de agosto (quarta-feira). Temporada: de 31 de agosto a 24 de setembro. Horários: quinta, 21h30; sexta e sábado, 22h; domingo, 19h. Local: Tom Brasil - Nações Unidas. Rua Bragança Paulista, 1281 Preços Camarote: R$ 160,00 VIP: R$ 160,00 Frisas: R$ 140,00 Setor 1: R$ 140,00 Cadeira Alta: R$ 120,00 Setor 2: R$ 100,00 Setor 3: R$ 80,00 Capacidade: 2.400 lugares. Classificação etária: 14 anos. Estacionamento com manobrista R$ 15,00 (antecipado) e R$ 18,00 (na hora) Aceita-se dinheiro e cartões de débito e crédito (Visa, Mastercard, Credicard, Diners e Aura) / não aceitamos cheques. Acesso para deficientes físicos. Ar-condicionado Informações e compra de ingressos: Bilheterias do Tom Brasil Nações Unidas - Rua Bragança Paulista, 1281 / Chácara Santo Antônio. (Horário de atendimento: seg a sab das 12h às 22h e dom e feriados das 12h às 20h) Compra por telefone - Ingresso Rápido - Tel: (011) 2163-2000. (Horário de atendimento: seg a sab das 9h às 22h e dom das 12h às 20h) Compra pela Internet (www.tombr.com.br / www.ingressorapido.com.br) Pontos de venda: Shopping Iguatemi SP - Show Tickets. Av. Brig. Faria Lima, 2232 - 3o. piso - Alameda de Serviços. (Horário de atendimento: De seg a sab, das 10h às 22h e dom, das 14h às 20h) Lojas Chilli Beans. Shopping Anália Franco SP - Av. Regente Feijó, 1739 - Tatuapé. (Horário de atendimento: De seg a sab, das 10h às 22h e dom, das 14h às 20h) Shopping Morumbi SP - Av. Roque Petroni Junior, 1089. (Horário de atendimento: De seg a sab, das 10h às 22h e dom, das 14h às 20h) Shopping Villa Lobos SP - Av. das Nações Unidas, 4777, Lj 174. (Horário de atendimento: De seg a sab, das 10h às 22h e dom, das 14h às 20h) ARJUNA - Livraria e Espaço - Rua Simão Álvares, 923 - Vila Madalena. (Horário de Atendimento: De seg a sexta, das 9h30 às 18h e sáb, das 9h30 às 16h) DIGITAL STADIUM - Rua Doutor Bacelar, 1207 - Vila Madalena. (Horário de Atendimento: De seg a sexta, das 9h30 às 18h e sáb, das 9h30 às 16h) Taxa de Compra através da Ingresso Rápido: Compra em ponto-de-venda: 15% do valor do ingresso. Entrega em domicílio Grande São Paulo: R$ 15,00. Entrega em domicílio São Paulo Capital: R$ 10,00. Retirada na bilheteria: R$ 5,00