Chico Buarque lembra Mário Reis em nova turnê A nova turnê de Chico Buarque já tem data e local de estréia definidos: 30 de agosto no Tom Brasil Nações Unidas, em São Paulo. Chico volta aos palcos depois de sete anos para promover o CD Carioca, que dá nome ao show. Até junho de 2007, o compositor vai percorrer várias cidades brasileiras, entre elas Campinas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Salvador. No Tom Brasil, ele fica em cartaz por três semanas, sempre de quinta a domingo. A venda de ingressos - que vão custar entre R$ 80 e R$ 160 - começa nesta segunda-feira, 24 de julho. A banda que acompanhará Chico nesta turnê é a mesma da turnê: o maestro, arranjador, violonista e diretor musical Luiz Claudio Ramos, o pianista João Rebouças, a tecladista Bia Paes Leme, o baterista Wilson das Neves, o percussionista Chico Batera, o baixista Jorge Helder e o flautista Marcelo Bernardes, também responsável por outros instrumentos de sopro. Cenário e iluminação estarão a cargo de Hélio Eichbauer e Maneco Quinderé assinam, respectivamente. Marcelo Pies assina os figurinos e a produção é de Vinícius França. Lançado em maio deste ano, o álbum Carioca recebeu até agora dois discos de ouro por mais de cem mil cópias vendidas. As canções do CD lançado pela Biscoito Fino são a espinha dorsal do roteiro. Chico deve alternar as 11 canções do disco - entre elas as inéditas Ela Faz Cinema, Subúrbio, Outros Sonhos, Porque Era Ela, Porque Era Eu -, com outras que ele nunca interpretou ao vivo, como Mambembe, sucesso da trilha filme Quando o Carnaval Chegar, de Carlos Diegues, de 1972, em que ele trabalhou como ator ao lado de Nara Leão (1942-1989) e Maria Bethânia. Se em 1993, ele anunciou que estava De Volta ao Samba no álbum Paratodos, agora escolheu Voltei a Cantar, que Lamartine Babo compôs para o musical Joujoux et Balangandãs. É uma reverência/referência ao ídolo Mário Reis, que depois de um período de três anos de ausência das gravações também recorreu à mesma canção para marcar sua volta ao disco em 1939. Carioca. Tom Brasil Nações Unidas. Rua Bragança Paulista, 1.281. De 30 de agosto a 17 de setembro. R$ 80 a R$ 160. Tel. Ingresso Rápido (11) 2163-2000.