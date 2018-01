Chico Buarque lança primeiro single do novo disco no dia 28

A canção Tua Cantiga, primeiro single de Caravanas, novo disco de Chico Buarque, vai ser lançado na próxima sexta-feira, 28, nas plataformas digitais da gravadora Biscoito Fino. A música escolhida tem letra de Chico e melodia do pianista Cristóvão Bastos, seu parceiro em Todo o Sentimento, de 1987.

O cantor e compositor usou suas redes sociais para divulgar a data de lançamento da canção, assim como a capa que a acompanhará. Segundo o texto no post, “a capa do single inspira-se no clima do projeto gráfico desenvolvido por Cássia D’Elia para o novo CD, que terá fotos de Leo Aversa”.

Com produção de Vinícius França e arranjos do maestro e violonista Luiz Cláudio Ramos, Caravanas é o 23.º álbum solo de estúdio de Chico Buarque e chega às lojas físicas e virtuais no fim de agosto.