Chico Buarque faz show no Rio

RIO - Cercado de parentes, amigos, fãs saudosos e da namorada, a cantora Thais Gulin, Chico Buarque estreou o show Chico em sua cidade, no Vivo Rio, hoje de noite.

O roteiro seguiu os que vêm desde o início da turnê, em Belo Horizonte, em novembro: o repertório do ultimo CD, sucessos cultivados desde os anos 60 e alguns "lados B".

Curiosamente, no começo da noite, o público vibrou justamente com as mais novas: Querido diário foi a primeira.

Filhas, irmãs, amigos antigos (inclusive o centenário Oscar Niemeyer, que assina um desenho usado no cenário) e Thais à sua frente, o compositor estava sorridente. Depois de 40 ensaios, sua banda, de oito músicos, está impecável.

Pouco antes de começar, Thais, que gravava no mesmo estúdio durante os ensaios, e, por isso, acompanhou a construção do show, e ainda o assistiu em Belo Horizonte e em Curitiba, adiantava que Chico está cada vez mais solto no palco. "O show está pronto faz muito tempo. Teve dias transcendentais".