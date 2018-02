*** ASSISTA AQUI!

SÃO PAULO - Nesta quarta-feira, 20, Chico Buarque apresenta ao vivo uma das músicas de 'Chico', seu novo disco. O link, montado na casa do compositor, no bairro do Leblon, no Rio, será transmitido através do endereço www.chicobastidores.com.br, portal criado pela gravadora Biscoito Fino para o lançamento.