Chico Buarque faz ensaio para estreia de turnê de 'Caravanas', em Belo Horizonte

Chico Buarque está de volta aos palcos. E a estreia nacional de sua turnê Caravanas – inspirada em seu novo disco, lançado em agosto –, ocorre nesta quarta, 13, às 21h, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte – a estreia de seu show anterior, Chico, também foi na capital mineira, há 6 anos.

No Palácio das Artes, a temporada se estende até dia 17 de dezembro. O tour será retomado no ano que vem, de 4 a 21 de janeiro, no Vivo Rio; de 1.º a 11 de março e de 22 de março a 1.º de abril, no Tom Brasil; e depois segue para outras capitais.

Além de nove canções do disco Caravanas, o repertório traz 19 canções de diversas décadas, do início dos anos 1960 até os dias de hoje. A lista de músicas deve ser mantida em segredo até o show desta quarta, mas, segundo material divulgado para a imprensa, “o roteiro inclui músicas nunca presentes em seus espetáculos oficiais, algumas ausentes dos palcos há muitos anos, além de clássicos e lados B oportunamente resgatados”.

Quando Chico se apresentar nesta quarta, 13, no Palácio das Artes, certamente sentirá a ausência do baterista que o acompanhou por décadas, o saudoso Wilson das Neves, que morreu este ano.

Ensaio.

Chico Buarque sobe ao palco. São 19h46. Toca Homenagem ao Malandro, ao violão. Termina. Começa Tua Cantiga. De pé. "Esqueci a letra", diz. Para tudo. Começa novamente. Chico dança. Na verdade, mexe um pouco as pernas. Termina.

O assessor chega perto e diz que, pela programação, entra novamente agora parte de Tua Cantiga. Chico diz: "Se for pra passar, passa tudo". A mesma música duas vezes é para ajudar equipes de imagem. Começa a música. Às 19h58, tudo termina.

Nesta terça-feira, 12, foi apenas uma apresentação para a imprensa, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte.

Na quarta, 13, Chico Buarque começa a turnê nacional de seu novo disco, Caravanas, lançado em agosto de 2017 É o 23º álbum solo compositor, gravado em estúdio. O álbum é o primeiro desde Chico, de 2011. É a segunda vez consecutiva que o artista escolhe Belo Horizonte para iniciar uma turnê.

Polêmica

Homenagem ao Malandro é um clássico incontestável. É do disco Ópera do Malandro, de 1979. Já Tua Cantiga, do Caravanas, gerou polêmica. Chico Buarque foi acusado de machismo. A canção fala de um homem casado se declarando para a amante.

Ao que parece, a polêmica ficou bem longe das bilheterias. De um total de 1,7 mil lugares no Palácio das Artes, na noite de hoje, 12, não há mais que 10 ingressos por vender para cada apresentação.