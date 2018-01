Chico Buarque fará mais 8 shows no Rio

SÃO PAULO - Chico Buarque fará mais oito apresentações no Rio de Janeiro, anunciou o cantor por meio de sua assessoria nesta terça-feira, 3.

Os shows extras se adicionam às 16 apresentações já marcadas para a cidade de 5 a 29 de janeiro, que já tiveram cerca de 30 mil ingressos vendidos. As novas datas foram marcadas entre 2 e 12 de fevereiro e acontecem no Aterro do Flamengo.

A venda de ingressos começa nesta sexta-feira, 6, pelos sites da Vivo Rio e Ingresso.com e custarão entre R$ 120 e R$ 320 (inteira).

A turnê para divulgar o mais recente disco de Chico Buarque, lançado em julho, já passou por Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. Depois do Rio, o cantor segue com a temporada de shows por São Paulo.