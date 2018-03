Chico Buarque anuncia turnê nacional

SÃO PAULO - Chico Buarque anunciou, por meio de sua assessoria, que fará turnê nacional para divulgar seu novo disco ainda neste ano. As capitais de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Parané e Minas Gerais serão as primeiras a receber os shows do cantor, que não se apresenta desde o lançamento do disco Carioca, em 2006.

A turnê do álbum Chico, lançado em julho, começa em Belo Horizonte, dos dias 5 a 8 de novembro. O cantor segue então para Porto Alegre, com shows nos dias 28 e 29 do mesmo mês. Em dezembro, Chico Buarque canta em Curitiba, de 15 a 18. Rio de Janeiro e São Paulo recebem as apresentações apenas no ano que vem, de 5 a 29 de janeiro e de 1 a 25 de março, respectivamente.

Outras cidades, ainda indefinidas, devem fazem parte da turnê.

As notícias sobre a turnê, como datas, período de vendas de ingressos e locais das apresentações, serão divulgadas no site oficial de Chico Buarque, o chicobastidores.com.br, canal em que o cantor fala sobre os shows que fará pelo Brasil em vídeo divulgado nesta quarta-feira, 12.

O último disco de Chico Buarque, Chico, já vendeu 80 mil cópias, de acordo com sua assessoria de imprensa.