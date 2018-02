Chico apresentará canção de novo disco ao vivo pela internet

SÃO PAULO - Chico Buarque vai tocar uma canção do seu novo disco, com transmissão ao vivo em streaming pela internet, a partir das 15 horas de amanhã, 20 de julho.

O violonista mineiro João Bosco, coautor de Sinhá, se apresentará ao lado de Chico. A performance deve acontecer na residência do artista, no Rio de Janeiro.

O pocket show poderá ser acessado por todos através do chicobastidores.com.br, portal que promove o lançamento do próximo trabalho do cantor há quase um mês. Chico tem lançamento marcado para o dia 22 de julho, mas já pode ser encontrado pirateado na internet. "Vazamentos" desse tipo são cada vez mais frequentes, para o desespero da gravadoras e dos próprios artistas.