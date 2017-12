Chick Corea tem apresentação em Ouro Preto cancelada

O pianista norte-americano Chick Corea cancelou a apresentação que faria nesta sexta-feira, em Ouro Preto, na abertura do festival Mimo. O motivo é uma greve geral em Buenos Aires, capital argentina, onde Chick havia feito uma apresentação no dia 27, no Teatro Gran Rex. As companhias aéreas que operam no país cancelaram os voos para o Brasil. A produção do festival informou que a outra apresentação do pianista, marcada para o dia 4 de setembro, em Olinda, está confirmada.