Chick Corea e Steve Gadd lançam primeiro disco juntos

Depois de tocarem juntos por mais de 50 anos, os músicos Chick Corea e o baterista Steve Gadd acabam de anunciar o lançamento de um álbum juntos, algo ainda inédito. 'Chinese Butterfly', a ser lançado pelo selo Concord Jazz, está sendo recebido pela crítica internacional como um inspirado momento da dupla.

A primeira parte do disco será composta pro cinco faixas mais curtas, com uma média de 12 minutos cada (curtas para os padrões das composições dos músicos instrumentais). A vibração dos anos 70, com a estética na qual originou Corea, está presente em 'Chick's Chums', uma pegada funky escrita pelo guitarrista John McLaughlin, com solo de sax de Steve Wilson. As chamadas "brisas brasileiras" chegam com 'Serenity'. Outra faixa de destaque é a que dá título ao disco.

A banda dos músicos vem apresentando o álbum em concertos em vários continentes, com muitos momentos de aclamação. Ao Brasil, a dupla se apresentou em outubro de 2017, quando participaram da série Concertos Internacionais da Tucca.