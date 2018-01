Cher anuncia retorno aos palcos com shows em Las Vegas

LOS ANGELES - A cantora e atriz americana Cher anunciou nesta terça-feira o retorno aos palcos com uma série de shows em Las Vegas e Washington, nos Estados Unidos, entre fevereiro e maio do ano que vem.

"Quero que este seja o melhor espetáculo da minha carreira. Estou extremamente animada para me apresentar nesses dois lugares, são vanguardistas e preciosos", disse a artista de 70 anos em comunicado.

Cher anunciou que se apresentará no Park Theater, do hotel e cassino Monte Carlo, de Las Vegas (Nevada), com nove shows entre os dias 8 e 25 de fevereiro. The Theater, do MGM National Harbor, em Washington, receberá a artista em seis shows entre os dias 17 e 26 de março.

Finalizada essa etapa, Cher voltará ao Monte Carlo a partir do dia 3 de maio para realizar outras nove apresentações até o dia 20 do mesmo mês. As entradas para ver a "deusa do pop" começarão a ser vendidas em 23 de outubro.

Ganhadora do Oscar de melhor atriz (Feitiço da Lua), do Emmy (Cher: The Farewell Tour), do Globo de Ouro (The Sonny and Cher Comedy Hour, Silkwood - O Retrato de uma Coragem e Feitiço da Lua) e do Grammy (Believe), a artista teve vários hits musicais entre 1960 e 2010.

O 25º e último álbum lançado pela artista foi Closer To The Truth, o primeiro trabalho de Cher em estúdio nos últimos 12 anos.