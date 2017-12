Chemical Brothers vêm a São Paulo em novembro

O festival Sónar, que acontece em São Paulo entre os dias 24 e 28 de novembro, no Espaço das Américas, anunciou neste sábado, 20, suas primeiras atrações: a dupla The Chemical Brothers, a banda Hot Chip, o inglês Evian Christ e o DJ e produtor francês Brodinski.

A edição paulistana do Sónar contará ainda com uma mostra de cinema, além de uma conferência para discutir inovações tecnológicas, criativas e artísticas da indústria de entretenimento.A lista de filmes e de personalidades será anunciada em setembro.

Criado em Barcelona, em 1994, o festival Sónar logo se tornou referência mundial na divulgação de novos conceitos musicais, além do avanço da tecnologia. Desde 2002, o Sónar já soma mais de 50 eventos ao redor do mundo e, em 2015, estará presente em outras três cidades da América do Sul: Buenos Aires (3 de dezembro), Santiago (5 de dezembro) e Bogotá (7 de dezembro).