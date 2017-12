´Cheirei as cinzas do meu pai´, diz Keith Richards O guitarrista da banda Rolling Stones, Keith Richards, disse que inalou as cinzas do próprio pai, de acordo com a revista especializada em música New Musical Express, a NME. Em entrevista exclusiva publicada na edição desta semana da revista, Richards admitiu que deu a seu pai uma despedida original depois de sua cremação. "A coisa mais estranha que tentei cheirar? Meu pai. Eu cheirei meu pai. Ele foi cremado e eu não consegui resistir a misturar suas cinzas com um pouco de pó (cocaína)", afirmou o músico. "Meu pai não teria se importado, ele não estava nem aí. Desceu bem, e eu ainda estou vivo." O pai de Richards, Bert, morreu aos 84 anos em 2002. Keith Richards, de 63 anos, é lendário pelas décadas de alto consumo de narcóticos. Na entrevista à NME, ele critica várias bandas novas que fazem sucesso, como Artic Monkeys, The Libertines e Bloc Party, chamando-as de "um monte de lixo".