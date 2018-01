Chega às lojas em novembro disco <i>Love</i>, dos Beatles Chega às lojas do Brasil em novembro o disco dos Beatles Love, produzido por George Martin, lendário produtor do grupo, e seu filho, Giles Martin. A partir de fitas originais, a dupla organizou o CD - a pedido de Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon e Olivia Harrison - especialmente para a trilha sonora do espetáculo Love, do Cirque du Soleil. Usando as masters das fitas originais nos estúdios Abbey Road da EMI, os irmãos criaram uma sonoridade que resultou em mixagens e misturas de trechos de músicas com áudio com qualidade digital. ?As músicas foram idealizadas para o espetáculo Love em Las Vegas, mas devido a essa realização criamos um novo álbum dos Beatles? disse George Martin. ?Os Beatles sempre procuraram outras maneiras de se expressarem e esse é mais um passo adiante para eles", completou. Confira a lista das faixas de Love: 1. Because 2. Get Back 3. Glass Onion 4. Eleanor Rigby - Julia (Transition) 5. I Am The Walrus 6. I Want To Hold Your Hand 7. Drive My Car/The Word/What You?re Doing 8. Gnik Nus 9. Something - Blue Jay Way (Transition) 10. Being For The Benefit of Mr. Kite!/I Want You (She?s So Heavy)/Helter Skelter 11. Help! 12. Blackbird/Yesterday 13. Strawberry Fields Forever 14. Within You Without You/Tomorrow Never Knows 15. Lucy in the Sky With Diamonds 16. Octopus?s Garden 17. Lady Madonna 18. Here Comes The Sun - The Inner Light (Transition) 19. Come Together/Dear Prudence - Cry Baby Cry (Transition) 20. Revolution 21. Back In The U.S.S.R. 22. While My Guitar Gently Weeps 23. A Day In The Life 24. Hey Jude 25. Sgt. Pepper?s Lonely Hearts Club Band (Reprise) 26. All You Need Is Love