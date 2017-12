Chega ao fim série de aulas-show da Eldorado FM A temporada 2006 da série de aulas-show do "Sala do Professor Buchanan´s", realizada pela Eldorado FM, termina nesta terça com o repertório jazzístico da SoundScape Big Band, que reúne quase 20 músicos no palco. Daniel Daibem comanda a atração direto da casa de shows Bourbon Street, em São Paulo. A partir das 21 horas, a rádio transmite tudo ao vivo. O público presente e os ouvintes vão reviver o clima das big bands dos anos 40 e 50.