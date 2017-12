Chávez chama Alejandro Sanz e Fito Páez para cantar em Caracas O presidente venezuelano, Hugo Chávez, convidou na quinta-feira o espanhol Alejandro Sanz e o argentino Fito Páez para cantar no palácio do governo em Caracas, depois da polêmica com o cancelamento de um show pelo cantor espanhol. "Não, senhor Sanz, venha aqui se quiser, cante aqui em Miraflores. Eu empresto a praça Bicentenário para que cante e diga o que quiser", afirmou o presidente em uma rede nacional de rádio e televisão. A praça Bicentenário é um recinto próximo ao palácio de Miraflores que é utilizado para atos culturais e outros eventos oficiais. Chávez se declarou "inocente" das acusações divulgadas internacionalmente ao explicar que não havia ouvido nunca o intérprete de "Corazón Partío", que no ano passado fez alguns comentários públicos contra o presidente e sobre a política venezuelana. A imprensa local reproduziu na véspera uma entrevista com o argentino Paez na qual ele acusou o presidente de "caudilho anacrônico" pela apresentação frustrada de seu colega, cujo cancelamento foi atribuído pelos organizadores a obstáculos impostos pelas autoridades. "O único cantor que eu vejo sou eu mesmo. Eu canto, canto muito mal", disse em tom de brincadeira e convidou Páez para formar uma dupla com ele. "Fito, vem aqui e canta, cantamos juntos, traz tua guitarra", acrescentou. Na semana passada, Sanz recebeu apoio de celebridades e da organização do Grammy Latino pela suspensão do show em Caracas. Chávez atribuiu a polêmica a uma deturpação de informações pela mídia. A polêmica com Saenz começou em outubro do ano passado quando autoridades de um auditório estatal vetaram o show nesse local, e um ministro de Chávez justificou a decisão alegando que o cantor havia feito críticas a Chávez. (Por Fabián Andrés Cambero)