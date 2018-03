Charlie Sheen apresenta festival de heavy metal no Brasil

O ator Charlie Sheen será o mestre de cerimônias do festival Metal Open Air, que acontece entre 20 e 22 de abril em São Luís (MA). O homem encrenca de Two and a Half Men (que desde 2011 conta com Ashton Kutcher em seu lugar) fará a apresentação do Rock N Roll All Stars, projeto que reúne músicos de bandas famosas do metal e é a principal atração do segundo dia do evento.

O grupo será formado por Gene Simmons (Kiss), Matt Sorum, Duff McKagan e Gilby Clarke (Guns N' Roses), Sebastian Bach (Skid Row), Joe Elliott (Def Leppard), Glenn Hughes (Deep Purple), Mike Inez (Alice in Chains), Billy Duffy (The Cult), Ed Roland (Collective Soul) e Steve Stevens (da banda de Billy Idol).

Essas foram as últimas atrações anunciadas pelo festival que ainda contará com nomes como Venom, Saxon, Blind Guardian, Symphony X e U.D.O., entre as bandas internacionais, e Korzus, Matanza, Motorocker, Ratos de Porão e Dark Avenger, entre os nacionais.

Organizado pela Negri Concerts, em parceria com a CKConcerts e Lamparina Produções, o evento promete estacionamento externo à área do festival, camping indoor e outdoor (com banheiros e chuveiros), praça de alimentação, clube noturnos, dentre outros itens da infraestrutura.

Para informações sobre valor dos ingressos e como adquiri-los, acesse o site Ticket Brasil ou do festival Metal Open Air.