Charlie Brown Jr. faz show e grava cena de filme A banda Charlie Brown Jr. apresenta, nesta quarta-feira, show que será filmado e vai integrar as cenas de "O Magnata?, longa produzido pela Buena Vista com lançamento previsto no Brasil para janeiro de 2007. O evento acontece às 21 horas, no Via Funchal. O show contará com várias bandas convidadas, além de skatistas famosos e grafiteiros. As filmagens serão realizadas com seis câmeras e outros aparatos técnicos. "O Magnata", que tem no elenco o ator Paulinho Vilhena, conta a história de um jovem popstar que, no mesmo dia, se apaixona e comete um grave erro. Os ingressos serão distribuídos em promoções com a MTV, ESPN, Rádio Mix e UOL, que apóiam o evento.