Charles Gavin deixa os Titãs, diz comunicado

Charles Gavin (esq.), Sergio Britto, Tony Bellotto, Branco Mello e Paulo Miklos. Foto: Jonne Roriz/AE

SÃO PAULO - Os Titãs anunciam uma baixa. O baterista Charles Gavin decidiu deixar o grupo, conforme um comunicado divulgado à imprensa por e-mail pela assessoria da banda nesta sexta, 12. O site oficial da banda alega 'motivos pessoais' para a saída de Gavin.

No lugar de Gavin entra Mario Fabre para continuar a turnê da banda no trabalho de divulgação do último CD Sacos Plásticos, ganhador do Grammy Latino de melhor disco de rock brasileiro. Fabre já tocou com André Christovam e Leo Jaime, entre outros. Seguem nos Titãs Branco Mello, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto. Os Titãs são uma das bandas de rock mais antigas da cena contemporânea, desde 1982 na estrada.