Charles Bradley revela retorno do câncer e cancela turnê - inclusive, shows pelo Brasil

O cantor de soul Charles Bradley cancelou nesta quarta-feira sua próxima turnê devido ao retorno do câncer.

O artista de 68 anos, que regressou aos palcos após ter um câncer de estômago diagnosticado há um ano, cancelou nesta quarta 37 shows, até o final do ano, na América do Norte, América do Sul e Europa.

Bradley "começou a se cansar durante os últimos shows e soube que o câncer atingiu seu fígado, mas não regressou ao estômago", segundo um comunicado.

"Pegará um tempo livre para se dedicar ao tratamento e à recuperação".

Bradley, que frequentemente inclui em sua música a fé cristã, destacou que "voltará mais forte, com a benção de Deus".

O cantor de soul havia marcado duas apresentações no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro. O show paulistano, que seria realizado Sesc Pompeia, dia 15 de setembro. No Rio, performance marcada par o dia 16, o músico terá sua vaga na programação do festival Rock in Rio pelo encontro entre Elza Soares e Rael.

(Com AFP)