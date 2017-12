Charles Aznavour vai gravar CD com "Chucho" Valdez O cantor francês Charles Aznavour pretende viajar em breve para Cuba, onde gravará um disco com o pianista "Chucho" Valdés, segundo informou nesta quarta-feira a imprensa local. Aznavour, de 82 anos, anunciou seu novo projeto musical ao apresentar, em Paris, sua biografia autorizada, "Charles Aznavour ou o Destino Dominado", escrita por Daniel Pantchenko. Compositor de clássicos como "La Bohéme" e "Que triste es Venecia Sin ti", Aznavour não informou a data da viagem à Cuba, mas disse que acontecerá depois de sua visita à Armênia, adiantou o jornal oficial cubano "Granma". "Chucho", de 64 anos, filho do músico "Bebo" Valdés e radicado desde 1962 na Suécia, foi homenageado com vários prêmios Grammy por sua música, que explora ritmos sonoros, e é um dos artistas de maior destaque em Cuba. Em 2002, Aznavour colaborou com outro músico cubano, o já falecido Compay Segundo, da banda Buena Vista Social Club, gravando a canção "Morir de Amor" para o álbum "Duetos".